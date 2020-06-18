Беларусь готова к конструктивному взаимодействию с ЕС по вопросам ядерной безопасности - Головченко

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к конструктивному взаимодействию с Европейским союзом по вопросам ядерной безопасности. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам после участия в видеоконференции глав государств и правительств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь открыта к диалогу по ядерной и радиационной безопасности. Мы подчеркнули это во время нашего выступления. Мы готовы к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом в этой сфере", - заявил Роман Головченко.

Он обратил внимание, что Беларуси нечего скрывать в этой области, она соблюдает все международные документы. Страна согласилась провести обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС и проинформировала об этом европейских партнеров. "Это демонстрирует нашу открытость в этом вопросе", - отметил глава правительства.

Кроме того, белорусская сторона подтвердила готовность принять осенью в Минске мероприятие высокого уровня "Восточного партнерства", которое могло бы послужить площадкой для обсуждения будущего инициативы.-0-