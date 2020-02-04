Беларусь готова обсуждать с Литвой и находить компромиссное решение по проблемным вопросам - Макей

4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова обсудить с Литвой все имеющиеся проблемные вопросы с Литвой и возможности компромиссных решений на взаимовыгодной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского МИД уверен в том, что нынешний визит литовского министра и переговоры в Минске позволят конкретно и предметно проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и обсудить те направления, по которым можно двигаться вперед.

Владимир Макей подчеркнул, что могут быть разногласия между сторонами на различных уровнях, но главное то, что Беларусь и Литва соседи и надо находить пути решения проблем, которые имеются в двусторонних отношениях.

Министр заявил о заинтересованности Беларуси во взаимовыгодном диалоге с Литвой и готовности обсуждать проблемные темы.

Владимир Макей обратил внимание на позитивную динамику двусторонних отношений, имеющийся потенциал дальнейшего развития белорусско-литовского сотрудничества. -0-

Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.