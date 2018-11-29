Беларусь готова оказать любое содействие для урегулирования конфликта в Керченском проливе - Купчина

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина подтвердила готовность страны оказать содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом она заявила сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Австрии.

"Позиция Беларуси по урегулированию украинского кризиса хорошо известна не только в этом зале. Мы искренне, глубоко заинтересованы и последовательно выступаем за скорейшее мирное разрешение кризиса в Украине и вокруг нее. Это коренной интерес нашей страны и нашего народа. Мы неизменно оказываем принципиальную поддержку деятельности СММ в Украине, а также усилиям трехсторонней контактной группы на всех ее треках, в том числе путем продолжения обеспечения необходимых условий для ее работы в Минске", - подчеркнула Елена Купчина.

По ее словам, события в Керченском проливе и их последствия, к огромному сожалению белорусской стороны, наглядно подтверждают актуальность и реалистичность предостережений о том, что планета слишком близко подошла к пропасти серьезного конфликта. "Об этом совсем недавно вновь говорил Президент Беларуси, выступая на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, - напомнила дипломат. - Полагаем, что самое главное сегодня - избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой большим пожаром во всем регионе. Более того, в случае неблагоприятного развития событий под угрозой может оказаться не только региональная, но и международная безопасность в целом".

Постпред Беларуси убеждена, что сейчас крайне важно воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к новым силовым столкновениям. Она призвала стороны конфликта исходить из того, что на них лежит ответственность за безопасность во всем регионе.

"Это не значит, что мы пытаемся давать советы. Просто совсем рядом с Беларусью происходит стремительный рост напряженности, которая, пусть и опосредованно, но затрагивает и нашу страну. Мы не раз говорили об этом и с самого начала не могли оставаться безучастными наблюдателями, - отметила Елена Купчина. - Хотели бы подтвердить свою готовность оказать любое возможное содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации и приблизить ее урегулирование".

Как сообщалось БЕЛТА накануне со ссылкой на Укринформ, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней. В интервью украинским телеканалам Петр Порошенко также уточнил, что срок действия военного положения, введенного в 10 областях Украины, закончится 26 декабря и не может быть продлен Президентом самостоятельно без решения Верховной рады.

Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь", буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону. "Пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Украины.

Российская сторона утверждает, что украинцы нарушили границу. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Сложившуюся ситуацию обе стороны назвали провокацией.-0-