Беларусь готова принять американского посла в любое время - Макей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова принять американского посла Джули Фишер в любое время. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам главы МИД, вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, посещая Вильнюс, Варшаву, другие города, делает определенные заявления. "В то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне, - сказал Владимир Макей. - Мы тоже заинтересованы в восстановлении прямых контактов, мы считаем, что диалог - это то, что крайне необходимо в любых ситуациях. Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами".

Министр отмечает: Беларусь заинтересована в нормальных, равноправных отношениях с США во всех сферах.

"Но мы не приемлем определенные методы, попытки оказать давление на Беларусь, неважно, от кого бы они ни исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз, повторно проанализировать состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб. Конечно, сейчас соответствующие структуры будут заниматься этими вопросами. МИД, понятно, что отреагирует соответствующим образом на данную ситуацию. Но повторюсь еще раз: мы хотели бы тщательно изучить все аспекты для того, чтобы аргументированно и взвешенно дать соответствующую оценку", - подчеркнул министр.

Владимир Макей дополнил, что для приезда в Беларусь любому гражданину требуется виза.

"Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси. Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США", - отметил он.-0-