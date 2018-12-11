Беларусь готова продолжать поступательное развитие сотрудничества с Суданом - Румас

11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на открытии посольства Судана в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского правительства отметил, что речь идет о взаимодействии в политической, торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, образовательной и гуманитарной сферах.

Для правительств двух стран президенты поставили конкретные задачи в торгово-экономической сфере. Уже сейчас ведется активная работа по определенным сторонами проектам. Прорабатывается создание совместных предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.

Премьер-министр рассказал, что на суданский рынок уже поставлены современные образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ для сельского хозяйства Судана.

"Самое важное - это то, что идет работа над достигнутыми договоренностями, - подчеркнул Сергей Румас. - Налажены необходимые связи между белорусскими и суданскими ведомствами, предприятиями. Работает межправительственная комиссия по сотрудничеству, взаимодействуют торгово-промышленные палаты. Перед всеми нами, включая посольство Судана в Беларуси, стоят серьезные задачи. Важно, что для их решения и движения вперед имеется политическая воля, взаимопонимание и поддержка на уровне президентов".

Сергей Румас пожелал суданским дипломатам успешной и плодотворной работы по укреплению и расширению белорусско-суданских отношений.-0-