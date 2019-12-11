Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно гармонизировать интересы геополитических центров сил, а не служить предметом борьбы между ними. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Аналитика о Беларуси: правда и вымысел" в пресс-центре БЕЛТА депутат Валерий Воронецкий.

Участники проекта обратили внимание, что за этот год появилось большое количество аналитических докладов о Беларуси - около полутора десятков. Белорусская тематика затрагивается во время соцопросов, экспертных встреч, она поднималась на недавних слушаниях в Конгрессе США. Контекстом служит борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, о чем 5 декабря говорил в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Президент Александр Лукашенко. В "Экспертной среде" обсудили, почему Беларусь стала столь важным фактором геополитической реальности Европы.

Валерий Воронецкий считает, что внимание к белорусскому государству обоснованно и вызвано объективными причинами. Так, связанная с Беларусью геополитическая ситуация обусловлена ее географическим положением. Она соседствует с Россией, Украиной, странами ЕС, сохраняя со всеми уважительные, дружественные отношения. "Мы можем формировать новую модель отношений между геополитическими центрами сил. При этом мы заинтересованы, чтобы они сотрудничали, а не вели за нас борьбу. Важно, чтобы мы смогли гармонизировать их интересы и обеспечить диалог между ними", - отметил парламентарий.

Депутат добавил, что в этой ситуации Беларусь прежде всего продвигает свои национальные интересы. Он напомнил, что история содержит немало примеров, когда территория белорусского государства оказывалась в центре важнейших событий. "В Беларуси сходятся многие нити. Исторический контекст имеет значение, объективная реальность, геополитическое положение. Все идет к тому, что ее роль будет усиливаться", - считает Валерий Воронецкий.

В свою очередь директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров добавил, что Беларусь привлекла к себе внимание на международной арене своими мирными инициативами. Она буквально ворвалась в глобальную повестку и вызвала большой интерес.-0-

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