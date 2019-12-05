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05 декабря 2019, 10:46

Лукашенко: в Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Это наш Дворец Независимости и только потом - рабочая резиденция Президента. Сегодня мы подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса", - подчеркнул глава государства.

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"Очередные парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию", - сказал глава государства.

Он сказал, что, судя по публикациям в СМИ и мнениям некоторых депутатов, кое-кто ждет от Александра Лукашенко заявлений. В связи с этим он заявил: "Это не форма для глобальных заявлений. Вы знаете, что есть такая форма работы, как Послание Президента народу и парламенту, где делаются какие-то существенные заявления".

Как пояснил глава государства, традиция подобных встреч с депутатами пока не укоренилась и только устанавливается. На встрече разговор пойдет о некоторых оценках и важных вопросах. "Мы поговорим о насущных вопросах нашего государства. Здесь - элита нашего общества. Вас избрали люди, у вас за спиной избиратели. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания", - заявил Президент.

Он считает символичным, что проведенные парламентские выборы совпали со знаковым для страны годом. "В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции - документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности" - сказал Александр Лукашенко.

"С принятием Основного закона мы юридически закрепили многовековые традиции белорусов, которые всегда стремились к справедливости, независимости и мирному созиданию на своей земле, участвовали почти во всех известных в истории видах и формах народного представительства. Истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи, деятельности всебелорусских съездов Советов и созывов Верховного Совета Белорусской ССР", - продолжил Президент.

Формирование современного парламента проходило в достаточно непростой период. "Первые годы перестройки, развал Советского Союза больно ударили по всем сферам жизнедеятельности страны, - констатировал Президент. - Пожалуй, самым тяжелым испытанием стала несправедливость, с которой столкнулся народ в эпоху перемен. Людям, которые всю жизнь честно трудились, не на что было жить и нечего было оставить своим детям. По факту страна стояла на краю пропасти".

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"Сегодня все понимают, что залог успешного развития страны - это прежде всего политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти: парламента, правительства и судов", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях на плечи белорусского народа лег груз ответственности за решение сложнейших задач: оказавшись без золотого запаса, нефти и газа, необходимо было создать новую экономическую модель. "Нефть и газ были ресурсами всей великой страны. И Беларусь в советский период времени вложила немало, чтобы пробурить там, в Сибири, скважины, добыть нефть, газ", - сказал Президент. Он напомнил, что в советское время добываемую в Беларуси нефть экспортировали. В настоящее время отсутствие нефти является большой проблемой для страны.

Президент отметил, что тогда предстояло сохранить общенародную собственность, необходимо было закрепить социальную направленность внутренней политики государства, установить правовой порядок и пресечь экстремизм и бандитизм. В этих условиях надо было строить страну, наводить порядок, и порядок был наведен.

Александр Лукашенко подчеркнул, что также надо было выстроить новые дипломатические взаимоотношения, рассчитывать было не на кого. Беларусь быстро признали зарубежные государства. Надо было также определиться с новой государственной символикой, объединяющей общество. "Требовалось остановить разжигание национальной вражды и решить чувствительный для людей языковой вопрос и много других проблем. Другими словами - построить сильное, жизнеспособное государство", - резюмировал он.

"Для создания новой, подлинно демократической политической модели обстоятельства требовали принятия быстрых, бескомпромиссных решений и правового закрепления соответствующих полномочий, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И только благодаря своей мудрости и готовности взять на себя ответственность за будущее страны белорусы приняли эти важнейшие решения на всенародных референдумах. Проголосовали за твердую власть, стабильность и законность. В стране был сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган".

Глава государства обратил внимание, что создание двухпалатного парламента - Национального собрания Республики Беларусь - обеспечило последовательное и эффективное проведение намеченных социально-экономических преобразований.

"Завершая это историческое отступление, скажу главное. Конечно, с годами негатив забывается. С точки зрения проблем, с которыми столкнулась страна в 1990-е, сегодня многим белорусам, наверняка, даже в мыслях не хочется возвращаться в то время. И это нормально. Гораздо правильней держаться за лучшие моменты, а отрицательный опыт воспринимать с благодарностью, - считает Президент. - Для меня как главы государства самым светлым воспоминанием тех лет навсегда останется поддержка нашего народа".-0-

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