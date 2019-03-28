Беларусь хочет видеть в ЕС коллегу, который поможет в сложной ситуации - Кравченко

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси пока нет желания вступить в Европейский союз, наша страна хочет видеть в ЕС коллегу, который поможет в сложной ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" экспертной инициативы "Минский диалог", передает корреспондент БЕЛТА.
По словам дипломата, белорусская сторона рассчитывает на успешное развитие отношений с Европейским союзом, ведь стороны объединяют общие интересы. Кроме того, ЕС является вторым по значимости торговым партнером Беларуси. "Мы хотим получить коллегу, который поможет в сложной ситуации, - сказал Олег Кравченко. - ЕС должен рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС, потому что у нас такого желания пока что нет".
Он подчеркнул, что стороны должны быть друг для друга не просто потребителями, а предсказуемыми соседями. Белорусская сторона, по его словам, рассчитывает, что ЕС поможет ей экономически развиваться и обеспечивать безопасность в регионе.
Касаясь членства Беларуси в ЕАЭС, замминистра отметил, что это объединение похоже на ЕС, но в нем нет политического аспекта. "Я верю, что Евразийский экономический союз будет развиваться в интересах его членов. Обсуждения, которые мы проводим, иногда, конечно, накаленные и активные. Но это доказывает, что страны заинтересованы в успешном развитии этой организации", - добавил Олег Кравченко.-0-
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