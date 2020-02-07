Беларусь и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере безопасности

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков 7 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече обсудили вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере производственной кооперации, торгово-экономической и энергетической отраслях, а также проблемы международной и региональной безопасности.

Стороны отметили позитивную динамику двусторонних отношений по всем направлениям, а также подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.-0-

Фото Сергея Шелега