Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и партнерства - Головченко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Беларусью и Азербайджаном существуют крепкие узы дружбы, партнерства, сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами. У нас сложились очень хорошие показатели товарооборота: несмотря на пандемию, он вырос в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, а за пять месяцев 2021-го наблюдается рост практически в 2 раза. Очень много проектов находится в проработке. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси", - сказал Роман Головченко.

Роман Головченко

Премьер-министр отметил, что Латиф Гандилов почти пять лет представлял Азербайджан в Беларуси. "Безусловно, вы внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений, поддерживали динамику взаимодействия, совместные проекты. На вашу дипломатическую миссию пришелся очень активный этап сотрудничества наших стран. Мы благодарны за ваш вклад в эту работу", - подчеркнул глава правительства.

Латиф Гандилов также отметил, что товарооборот между двумя странами растет хорошими темпами. "Думаю, что в этом году мы выйдем на очень хорошую цифру, - считает он. - В области сельского хозяйства и продуктов питания у нас хорошо идет торговля, эта сфера составляет значительный удельный вес в общем объеме товарооборота". Развивается и сотрудничество в нефтяной отрасли.-0-

Латиф Гандилов