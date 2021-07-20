Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях - Евдоченко

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ситуация непростая. Сегодня идет очень сложный политический разговор с нашими европейскими партнерами, и, скажем откровенно, не всегда мы находим взаимопонимание. Очевидно, "дна" мы еще не прошли", - сказал Андрей Евдоченко.
В то же время дипломат констатировал, что торгово-экономические отношения Беларуси и Европейского союза продолжают развиваться, несмотря на пандемию и санкции. "На европейском направлении мы приросли на $1,9 млрд в этом году. Мне очень приятно, что доля Нидерландов составила почти 40%", - отметил посол.-0-
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