Беларусь и ЕС обсудили подготовку к видеоконференции глав государств и правительств стран "Восточного партнерства"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе европейской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Собеседники обсудили итоги состоявшейся 11 июня виртуальной встречи министров иностранных дел государств - участников "Восточного партнерства" и подготовку к предстоящей 18 июня видеоконференции глав государств и правительств стран "Восточного партнерства".

Стороны обменялись также мнениями по широкому спектру вопросов белорусско-европейского взаимодействия.-0-