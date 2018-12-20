Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
20 декабря 2018, Чт
-6°C
Сплошная облачность EUR 2.4299
USD 2.1255
RUB 3.1563
Главное
Фото из архива Рост ВВП - 4%, инфляция не выше 5% - Лукашенко утвердил задачи развития Беларуси в 2019 году
Президент
Лукашенко высказался о зарплатах и ценах в Минске
Президент
Долгострои и волокита в работе с инвесторами - Кочанова назвала проблемные вопросы Минска
Регионы
"Покупала продукты мужу в больницу". Бухгалтер из Минска выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Чехии
21:12 Спорт
Белтелерадиокомпания получила первую из четырех передвижных телестанций
21:03 Общество
Лукашенко рассказал об истинном значении фразы, пошедшей в народ после недавнего совещания по спорту
20:53 Президент
В Германии автомобиль протаранил остановку, пострадали 9 человек
20:33 В мире
Почти во всех районах Витебской области нарушались сроки капремонта домов
20:31 Регионы
Предприятия-экспортеры туруслуг Гомельской области с начала года заработали $15,5 млн
20:22 Регионы
Новые детские дома семейного типа откроются в Жлобине и Ельске
20:03 Регионы
Нерациональное использование ресурсов выявлено в Оршанском стройтресте
19:58 Регионы
Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество - посол
19:33 Политика
ГАИ Минской области проведет 22-26 декабря профилактическую акцию "Трезвый водитель"
19:21 Регионы
Лолита выступила в Могилеве
19:16 Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Ярмарка "Калядная вёска" открылась возле МТЗ в Минске
18:56 Регионы
Трех жителей Микашевичей осудили за наркотики
18:31 Происшествия
Жители Беларуси смогут пройти подготовку по оказанию первой медпомощи
18:27 Общество
ЕЭК подготовила концепцию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
18:24 Экономика
Художники Иза Заслонова и Леонид Гальперин представили творческий отчет в Минске
18:21 Культура
Выставка уникальных предметов из фарфора открылась в Витебске
18:11 Культура
Ограничение инфляции станет основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году
18:09 Президент
Рост ВВП - 4%, инфляция не выше 5% - Лукашенко утвердил задачи развития Беларуси в 2019 году
18:08 Президент
Белорусский парламент в 2019 году завершит подготовку законопроектов для реализации декрета №7
18:06 Экономика
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество - посол

Политика 20.12.2018 | 19:33

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество. Такую точку зрения выразила в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Мерике Кокаев. Она приняла сегодня участие во встрече главы МИД Владимира Макея с аккредитованными в Беларуси руководителями дипломатических миссий, представителями международных организаций и их супругами по случаю рождественских праздников.

"Эстонию и Беларусь связывает общая история, к тому же мы почти соседи, развиваем хорошие отношения во всех сферах - политике, экономике", - отметила дипломат. Она акцентировала внимание на контактах между бизнес-кругами - взаимный интерес растет. Ежегодно проводятся семинары, позволяющие оценить бизнес-климат в обеих странах. По словам посла, 22 февраля будущего года ожидается визит в Беларусь делегации эстонских деловых кругов.

Перспективной и многообещающей в двустороннем сотрудничестве Мерике Кокаев считает IT-сферу. Посол также отметила большой интерес эстонской стороны к предстоящим в 2019 году в Минске II Европейским играм, на которые приглашена и президент Эстонии.

Мерике Кокаев рассказала, что Рождество она, как правило, старается отмечать вместе со своей семьей. Что касается подарков, то в их число обязательно входят книги.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, сотрудничество, Эстония
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4299 BYN 2.43 BYN 2.437 BYN
USD
2.1255 BYN 2.122 BYN 2.127 BYN
RUB
3.1563 BYN 3.135 BYN 3.158 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Только красивыми фасадами задачу не решить" - Лукашенко хочет увидеть в облике Минска европейскую столицу
Все видео

Фотоновости

Ярмарка "Калядная вёска" открылась возле МТЗ в Минске
Все фото

Инфографика

Спортивный грузовик МАЗ-6440RR Смещение кабины к центру автомобиля позволило снизить нагрузки на экипаж.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко раскритиковал темпы развития городов-спутников Минска
Лукашенко рассказал об истинном значении фразы, пошедшей в народ после недавнего совещания по спорту
Ограничение инфляции станет основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году
Экономика
Фото Datarex Белорусский парламент в 2019 году завершит подготовку законопроектов для реализации декрета №7
ЕЭК подготовила концепцию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Тарифная ставка первого разряда в 2019 году вырастет на 5,5% - Ермолович
Происшествия
Фото ГКСЭ Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении на трассе Могилев-Бобруйск
Трех жителей Микашевичей осудили за наркотики
Два пьяных украинца на машине пытались прорваться через белорусскую границу
Общество
Фото из архива Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные
Белтелерадиокомпания получила первую из четырех передвижных телестанций
Жители Беларуси смогут пройти подготовку по оказанию первой медпомощи
Регионы
Во время совещания Половина обращений минчан в Администрацию Президента относятся к компетенции местной власти - Кочанова
Почти во всех районах Витебской области нарушались сроки капремонта домов
Предприятия-экспортеры туруслуг Гомельской области с начала года заработали $15,5 млн
Спорт
Новый капотник МАЗ пройдет испытания на соревнованиях в России и Казахстане
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Чехии
Российский специалист Сергей Тертышный стал главным тренером ХК "Металлург-Жлобин"
Технологии
beCloud и "АГАТ-системы управления" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Аналоговые материалы Госкартгеофонда переведут в цифровой вид
Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометр
Культура
Во время церемонии. Фото посольства Беларуси в России Директору Третьяковской галереи вручен орден Франциска Скорины
Лолита выступила в Могилеве
Художники Иза Заслонова и Леонид Гальперин представили творческий отчет в Минске
В мире
Фото AP В Германии автомобиль протаранил остановку, пострадали 9 человек
Ответственность в интернете должна быть такой же, как вне интернета - Путин
Путин: экономика России адаптировалась к функционированию в условиях санкций
Калейдоскоп
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото из Instagram-аккаунта Влад Топалов показал новорожденного сына
В Сети появился первый трейлер нового фильма "Хеллбой"
Спустя 28 лет Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма "Один дома"
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия