Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество - посол

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество. Такую точку зрения выразила в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Мерике Кокаев. Она приняла сегодня участие во встрече главы МИД Владимира Макея с аккредитованными в Беларуси руководителями дипломатических миссий, представителями международных организаций и их супругами по случаю рождественских праздников.

"Эстонию и Беларусь связывает общая история, к тому же мы почти соседи, развиваем хорошие отношения во всех сферах - политике, экономике", - отметила дипломат. Она акцентировала внимание на контактах между бизнес-кругами - взаимный интерес растет. Ежегодно проводятся семинары, позволяющие оценить бизнес-климат в обеих странах. По словам посла, 22 февраля будущего года ожидается визит в Беларусь делегации эстонских деловых кругов.

Перспективной и многообещающей в двустороннем сотрудничестве Мерике Кокаев считает IT-сферу. Посол также отметила большой интерес эстонской стороны к предстоящим в 2019 году в Минске II Европейским играм, на которые приглашена и президент Эстонии.

Мерике Кокаев рассказала, что Рождество она, как правило, старается отмечать вместе со своей семьей. Что касается подарков, то в их число обязательно входят книги.-0-