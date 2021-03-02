Беларусь и Европейская федерация двусторонних торговых палат обсудили перспективы сотрудничества

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич 1 марта встретился с председателем Европейской федерации двусторонних торговых палат Марианом Овидиу Стэникэ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Румынии.
Андрей Гринкевич проинформировал о торгово-экономическом, инвестиционном, экспортном потенциале Беларуси с акцентом на высокую конкурентоспособность широкого спектра белорусской продукции. Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках белорусско-румынского и белорусско-европейского сотрудничества, нацеленного на продвижение торгово-экономических интересов белорусских производителей, включая участие в международных мероприятиях.
Европейская федерация двусторонних торговых палат осуществляет деятельность по развитию международного торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством организации экономических и инвестиционных мероприятий, продвижения бизнес-проектов, оказания содействия компаниям и двусторонним торгово-экономическим палатам различных стран мира. Штаб-квартира федерации находится в Швейцарии.-0