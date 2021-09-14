Беларусь и Казахстан обсудили совместные мероприятия в сфере сельского хозяйства

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на встрече глав правительств Беларуси и Казахстана в июне. В частности, были затронуты вопросы организации визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Казахстана", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, была достигнута договоренность о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в казахстанских городах Нур-Султан и Алматы.-0-