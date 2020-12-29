Беларусь и Казахстан обсудили взаимодействие в военно-технической сфере

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин встретился с министром обороны этой страны Нурланом Ермекбаевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Казахстане.

"Обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

На переговорах также речь шла о вопросах участия представителей оборонных ведомств Беларуси и Казахстана в совместных мероприятиях боевой подготовки (учениях).-0-