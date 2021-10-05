Беларусь и Китай обсудили аспекты взаимодействия в международных организациях

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн обсудили сегодня ряд вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

На встрече дипломаты коснулись аспектов взаимодействия Беларуси и Китая в международных организациях, в том числе в специализированных учреждениях системы ООН.

Стороны выразили взаимную поддержку инициативам, выдвинутым странами в ходе общей дискуссии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая прошла в штаб-квартире организации 21-27 сентября.-0-