Беларусь и Китай обсудили меры по противодействию распространению COVID-19

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился сегодня с послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Особое внимание во время беседы было уделено развитию взаимодействия двух государств по линии многосторонней дипломатии в рамках международных межправительственных организаций. "Стороны обсудили подходы к участию двух стран в планируемых заседаниях в международных организациях и совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа", - отметили в пресс-службе министерства.-0-