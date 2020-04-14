Николай Снопков во время видеоконференции. Фото посольства Беларуси в Китае

14 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем директора протокольного департамента МИД КНР Ли Аньжун, - рассказали в дипмиссии. - На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отдельное внимание уделили взаимодействию двух стран в борьбе с COVID-19".

Ли Аньжун высоко оценила развитие Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", назвав этот проект образцовым. Она поблагодарила белорусское посольство за присоединение к траурной акции КНР 4 апреля.

Касательно взаимодействия Беларуси и Китая в преодолении COVID-19 Ли Аньжун подчеркнула: "Через испытания вирусом белорусско-китайские отношения выйдут на совершенно новый уровень".

В свою очередь Николай Снопков поблагодарил Ли Аньжун за высокую оценку сотрудничества Беларуси и Китая. Он отметил, что готовность китайской стороны предоставить Беларуси безвозмездную помощь для борьбы с коронавирусом является еще одним свидетельством "железного братства" между двумя странами.-0-