Беларусь и Китай установили стратегическое партнерство благодаря дружбе лидеров и искренности - Снопков

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай установили стратегическое партнерство благодаря дружбе лидеров двух стран и искренности, заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Часто журналисты сбиваются в отношениях между странами на цифры, но важны все-таки тенденции. Прошлый год характеризуется хорошей поговоркой "друг познается в беде". Действительно, в беде познался друг", - отметил Николай Снопков.

"Есть две базовые основы, из-за чего так высок уровень стратегического партнерства Беларуси и Китая. Первое - дружба Президента Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. Это цементирующая основа дружбы (Беларуси и Китая - прим. БЕЛТА). Вторая - умение белорусов искренне дружить. И наши китайские друзья очень чувствуют, когда к ним относишься искренне, когда твоя дружба идет действительно от сердца, а когда - нет. Белорусы умеют дружить, последнюю рубашку отдадут, если друг оказался в беде", - сказал первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что дружеские отношения были продемонстрированы и в прошлом году в условиях COVID-19 - первый самолет с гуманитарной помощью в Китай был отправлен Беларусью.

"Еще один момент - политические события, попытка цветной революции в Беларуси и позиция Китая, которая еще раз подтвердилась во время телефонного разговора между Президентом Беларуси и Си Цзиньпином, что китайский народ и руководство поддерживают власть и желают обеспечить выбор будущего Беларуси исключительно на основе решений белорусского народа", - отметил Николай Снопков.

Что касается перспектив экономического сотрудничества, то первый вице-премьер видит большой потенциал для белорусско-китайского взаимодействия. "Китайская экономика будет расти, и, конечно, мы будем расти вместе в наших экспортных позициях", - ожидает он.-0-