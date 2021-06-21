Беларусь и Колумбия обсуждают налаживание межпарламентского сотрудничества

Фото посольства Беларуси в Эквадоре
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Колумбия Николай Овсянко встретился с председателем Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом Бланко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия Беларуси и Колумбии в различных сферах", - говорится в сообщении.
Подробно были затронуты темы налаживания сотрудничества между парламентами двух стран. -0-