Беларусь и Лига арабских государств обсудили мероприятия высокого уровня на ближайшую перспективу

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, постоянный представитель Беларуси при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергей Терентьев сегодня встретился с заместителем генерального секретаря ЛАГ по международным политическим вопросам Халедом Аль-Хаббасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече стороны приветствовали высокий уровень взаимопонимания и поддержки на международной арене между Беларусью и государствами - членами ЛАГ.

Особое внимание на переговорах было уделено развитию двусторонних контактов со специализированными организациями при Лиге арабских государств, включая Арабскую организацию сельскохозяйственного развития, Арабскую организацию промышленного развития и горнодобывающей промышленности, Арабскую организацию по атомной энергии и Организацию Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки.

Также был рассмотрен график двусторонних мероприятий высокого уровня на ближайшую перспективу.-0-