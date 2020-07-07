Беларусь и Молдова готовятся к заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

7 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова готовятся к проведению заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Вопросы его проведения в числе других обсудили во время телефонного разговора министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня.

"Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств, а также других министерств, - рассказали в пресс-службе. - Обсуждена возможность проведения заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сроки, которые будут согласованы сторонами дополнительно".

Олег Цуля проинформировал о назначении министра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Сергея Райляна сопредседателем межправительственной комиссии с молдавской стороны. Был отмечен высокий уровень взаимодействия Беларуси и Молдовы по оказанию взаимной поддержки и преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции.-0-