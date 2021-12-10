Беларусь и Монголия намерены активизировать взаимодействие в сфере безопасности

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 10 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийном Баярсайханом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия, а также перспективы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности двух стран.
Стороны подтвердили намерение развивать контакты в сфере обороны, правоохранительной деятельности, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выражена заинтересованность в расширении договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.-0-
Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси Батсух Баярсайхан
Фото Сергея Шелега