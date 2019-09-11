Беларусь и Непал заинтересованы в активизации отношений во всех сферах

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии и по совместительству в Непале Андрей Ржеусский вручил верительные грамоты Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

После торжественной церемонии состоялась встреча посла Беларуси с Президентом Непала. Стороны отметили заинтересованность в активизации всего комплекса белорусско-непальских отношений, включая политическую, торгово-экономическую, гуманитарную и иные сферы. В качестве приоритетных направлений сотрудничества отмечены сельское хозяйство, образование, а также трансфер технологий.

Андрей Ржеусский оставил запись в книге почетных гостей Президентского дворца, в которой отметил приверженность развитию дружеских отношений между Беларусью и Непалом.-0-