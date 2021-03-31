Беларусь и Палестина обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в нашей стране, дуайеном дипломатического корпуса Халедом Арикатом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Во время беседы стороны затронули актуальные вопросы белорусско-палестинской повестки дня, включая практические шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Поговорили и о текущей ситуации в ближневосточном регионе. "Достигнута договоренность о проведении регулярных встреч для обсуждения вопросов жизнедеятельности дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе МИД.-0-