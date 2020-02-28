Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Андрей Равков и Артур Михальский
28 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске 28 февраля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-польского взаимодействия в сфере безопасности. "Глава польской дипмиссии передал недавно назначенному государственному секретарю Совета безопасности поздравительное письмо руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха", - сказали в ведомстве. -0-