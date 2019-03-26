26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея обсудили подготовку визитов высокого уровня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Данные вопросы в числе других рассматривались на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо в связи с завершением его дипломатической миссии. Глава МИД отметил плодотворную работу посла Республики Корея по расширению двустороннего взаимодействия, особенно в сфере инвестиций, торговли, научного сотрудничества и культуры.
На встрече обсуждены также перспективы создания более благоприятных условий для двусторонней торговли и упрощения взаимных поездок граждан. Стороны подчеркнули перспективность и большой потенциал дальнейшего развития не только торгового взаимодействия и научной кооперации, но и инвестиционного сотрудничества, возможного благодаря широкому спектру преференциальных режимов в Беларуси, включая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".
Стороны договорились и далее поддерживать и расширять контакты на всех уровнях взаимодействия.-0-
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