Беларусь и Россия обсудили организацию совместной работы в борьбе с изменением климата

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили возможность организации совместной работы по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом шла речь на IX Невском международном экологическом конгрессе, который проходит на площадке Таврического дворца в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

"Новая климатическая политика и экономика замкнутого цикла, управление водными и лесными ресурсами, экотуризм, проблемы Арктики, зеленые финансы и вопросы экологической безопасности. И это далеко не полный спектр тем, которые обсуждают участники конгресса", - отметили в пресс-службе.

Для участия в мероприятии приглашены сотни делегатов, в том числе и делегация от Беларуси, которую возглавил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. В числе иностранных гостей - руководители международных организаций, спикеры парламентов, известные эксперты и активисты экологических движений. Сопредседатели оргкомитета форума - председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 27 мая министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретился с советником президента России, специальным представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым и обсудил возможность организации совместной работы по вопросам борьбы с изменением климата.

"Европейский парламент принял резолюцию "О совместимом с правилами Всемирной торговой организации механизме трансграничного углеродного регулирования Европейского союза", которая должна вступить в силу не позднее 1 января 2023 года. Указанный механизм является частью "Зеленой сделки" Европейского союза, которая создает стимул для декарбонизации отраслей европейской промышленности и торговых партнеров ЕС, что будет способствовать достижению углеродной нейтральности выбросов парниковых газов в соответствии с целями Парижского соглашения. Механизм будет охватывать весь импорт товаров, входящих в сектор энергетики, и энергоемкие секторы промышленности", - заявил Андрей Худык.

Рынок ЕС является вторым по величине потребительским рынком в мире, и это ставит его в уникальное положение в качестве глобального законодателя стандартов. Основные риски, которые связаны с введением указанного механизма, - использование протекционизма, то есть защиты интересов собственного бизнеса, а также дискриминация, при которой не учитываются интересы и специфика социально-экономического развития стран - партнеров ЕС, добавили в пресс-службе.

В ходе встречи министр подчеркнул, что Беларусь придает важное значение борьбе с изменением климата и максимально принимает усилия на национальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов. "Беларусь выполняет свои международные обязательства на национальном уровне по сокращению выбросов парниковых газов. В первом национальном определяемом вкладе Беларусь заявила о сокращении выбросов на 28% до 2030 года по сравнению с 1990 годом. Второй национально определяемый вклад, который составит 35% до 2030 года к уровню 1990 года с учетом сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство" и без привлечения дополнительного финансирования", - обозначил цели глава ведомства.

В соответствии с обязательствами правительство Беларуси осуществляет план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения, мероприятия которого способствуют не только успешному выполнению международных обязательств Беларуси в области изменения климата, но и позволяют поступательно решать такие стратегические задачи, как внедрение инновационных энергоэффективных разработок, обладающих высокой добавленной стоимостью, увеличение энергоэффективности, объема потребления собственных энергетических ресурсов и потребления электроэнергии; снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух.

Андрей Худык также отметил, что глобальное климатическое регулирование необходимо сделать компромиссным, учитывающим интересы и уровень развития разных стран. "Недопустимо, чтобы оно становилось отражением одной точки зрения. Очевидно, что ограничение конкуренции и установления барьеров в сфере торговли под предлогом решения вопросов климатической повестки может привести к отрицательному результату в решении вопросов защиты климата и достижения устойчивого развития для ряда государств, включая Беларусь", - резюмировал министр.

Глава природоохранного ведомства предложил советнику президента России рассмотреть возможность организации совместной работы по вопросам борьбы с изменением климата по линии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-