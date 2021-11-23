Беларусь и Россия обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информбезопасности

Андрей Крутских и Сергей Алейник. Фото МИД

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 23 ноября встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности - директором Департамента международной информационной безопасности МИД России Андреем Крутских. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Российский представитель находится в Минске для участия в белорусско-российских межмидовских консультациях по тематике международной информационной безопасности. Собеседники констатировали высокий уровень взаимодействия и взаимной поддержки Беларуси и России по проблематике международной информационной безопасности в рамках профильных международных организаций. Они отметили необходимость совместного продвижения вопросов этой тематики на международных площадках. Заместитель министра поздравил российскую сторону с принятием консенсусом первым комитетом Генеральной ассамблеи ООН российско-американской резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий". В ходе межмидовских консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной информационной безопасности. Стороны предметно обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информационной безопасности на площадках ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ, а также дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в этой области.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!