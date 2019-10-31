Беларусь и Россия продвинулись в вопросе взаимного признания виз - МИД РФ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продвинулись в вопросе взаимного признания виз, заявил заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Ветров на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании комиссии обсуждается формирование единого миграционного пространства Беларуси и России. В частности, в центре внимания - подготовка проекта концепции миграционной политики Союзного государства.

По его словам, миграционная сфера является одним из наиболее ярких примеров успешности российско-белорусского взаимодействия в целом. "Особое значение имеет сближение в области визовой политики. Проект концепции в качестве одной из приоритетных задач обозначает приведение к единому стандарту процедур и регламентов выдачи документов для въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда, а также связанных с пересечением внешней границы Союзного государства. Иными словами, идет формирование "шенгена" на двоих. Многое на этом пути уже сделано. В качестве первого шага проведена работа по подготовке межправительственного соглашения о взаимном признании виз", - сказал Дмитрий Ветров.

Соглашение создает правовую основу для перемещения иностранцев по территории Союзного государства. "Ключевой момент - возможность въезда в Россию непосредственно с территории Беларуси и наоборот, то есть не через пункты пропуска. Кроме того, соглашение предполагает создание системы обмена информацией о пересечении границы, о выданных, аннулированных и признанных недействительными визах и иных документах, дающих право на въезд и пребывание", - отметил заместитель директора.

Дмитрий Ветров подчеркнул, что российская сторона уже выполнила внутригосударственные процедуры для подписания соглашения. "Ожидаем аналогичных шагов с белорусской стороны. То есть параллельно с работой над концептуальным документом, определяющим цели и задачи нашего сотрудничества в миграционной сфере, уже реализуются практические шаги", - добавил он. -0-