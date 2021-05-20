Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям - Головченко

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рады, что в качестве посла РФ к нам прибыл такой подготовленный и опытный дипломат, государственный деятель. Вы прибыли в период, когда у нас идет очень активное двустороннее взаимодействие по всем проектам. Мы развиваем сотрудничество по всем направлениям, повестка этого года очень богатая, - сказал Роман Головченко. - Правительство Беларуси вовлечено во все эти процессы. Мы с моим коллегой - председателем правительства России - активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, созданию условий для субъектов хозяйствования, которые бы позволили нам развиваться скоординированно, использовать преимущества друг друга. Роль послов в этом очень важна".

Премьер-министр отметил, что в этом году предстоят такие важные мероприятия, как Форум регионов Беларуси и России, заседания Высшего госсовета Союзного государства и Совета Министров СГ. "Уверен, что вы очень быстро и глубоко погрузитесь в нашу двустороннюю повестку и будете активно и конструктивно с нами взаимодействовать", - подчеркнул он.

Евгений Лукьянов отметил, что в двустороннем взаимодействии нужно добиваться синергетического эффекта от четко скоординированных усилий разных инстанций и разных компетенций. "В мире трудно найти аналоги тому качеству двусторонних отношений, которое существует между нашими странами. В этом огромная заслуга как руководителей наших государств, так и министерств и ведомств с обеих сторон, дипломатических миссий", - подчеркнул он.-0-