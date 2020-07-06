Беларусь и Россия сожалеют по поводу решения США о выходе из Договора по открытому небу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия выражают сожаление в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в совместном заявлении сторон, текст которого размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

В заявлении подчеркивается, что этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями.

"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. При определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов безопасности Беларуси и России", - отмечается в документе.

В МИД также рассказали, что сегодня по инициативе стран-депозитариев Договора по открытому небу (Венгрии и Канады) в формате видеосвязи состоится конференция государств - участников договора, на котором будут рассмотрены последствия выхода из данного документа США. В мероприятии примут участие все государства - участники указанного многостороннего механизма. В связи с проведением конференции делегации Беларуси и России распространили упомянутое выше совместное заявление.-0-