Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступит в силу через полгода

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. Об этом говорится в распространенном сегодня Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает ТАСС.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу Договор в практическом плане предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.

"В пятницу 22 мая Соединенные Штаты представят депозитариям договора и всем другим государствам - участникам договора уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. Однако мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - сказал Майкл Помпео.

Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. К настоящему моменту в нем состоят 34 государства.

Договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане он предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.-0-