Беларусь и Россия утвердили новую Военную доктрину Союзного государства

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября утверждена новая Военная доктрина союза. Документ будет подписан в рабочем порядке, передает корреспондент БЕЛТА.
Как заявил во время заседания госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки", - сказал Дмитрий Мезенцев.-0-