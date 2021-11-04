Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко сегодня на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции. Подписанный документ был предварительно завизирован Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось БЕЛТА, в развитие Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.

Ранее 9 сентября по итогам встречи в Москве президенты Беларуси и России согласовали все союзные программы. "Выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - заявил тогда в Кремле Александр Лукашенко.

На следующий день, 10 сентября, союзные программы были одобрены на заседании Совета Министров Союзного государства, которое проводилось на территории Беларуси.

В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. В документах также заложены решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

По оценкам белорусской стороны, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на $1 млрд, не считая дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке.-0-