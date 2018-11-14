Беларусь и Россия завершают работу над соглашением о взаимном признании виз - Рапота

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над соглашением о взаимном признании виз находится на завершающем этапе, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над соглашением о взаимном признании виз будет предметом обсуждения на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, которое пройдет сегодня в Минске, и на самом союзом Совмине (состоится 13 декабря в Бресте). Григорий Рапота назвал эту тему очень серьезной. "Министерства иностранных дел ведут очень интенсивную работу, и, в общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать", - отметил госсекретарь.

Григорий Рапота признался, что не может сказать, смогут ли стороны что-то предложить в готовом виде Совету Министров СГ или к концу года. Он подчеркнул, что подготовка соглашения - процесс ответственный и непростой.-0-