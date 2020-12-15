Беларусь и Саудовская Аравия проработают проведение заседания совместного межправкомитета

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии в России и Беларуси по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече также были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах.

Министр иностранных дел и посол Саудовской Аравии подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-саудовского сотрудничества, включая обмен визитами официальных и деловых делегаций и проработку очередного заседания совместного межправительственного комитета.

Владимир Макей пожелал послу Саудовской Аравии активной плодотворной работы в Беларуси.-0-