Беларусь и Саудовская Аравия заинтересованы в активизации торгово-экономического сотрудничества

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 15 декабря провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и нашей стране по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-саудовского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарных областях, - говорится в сообщении. - Дипломаты также обменялись мнениями о возможном графике двусторонних контактов по линии внешнеполитических ведомств, обсудили вопросы развития договорно-правовой базы и организации очередного заседания совместного межправительственного комитета".

Сергей Алейник пожелал послу Саудовской Аравии успешной работы в Республике Беларусь.-0-