Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сфере культуры и издательского дела

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Валерий Брылев 15 декабря встретился с заместителем председателя правительства - министром культуры и информации этой страны Майей Гойкович. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили вопросы белорусско-сербского сотрудничества в сферах культуры и издательского дела. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, включая обмен художественными и книжными выставками, а также участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в Беларуси и Сербии.

В качестве важных направлений совместной работы на ближайшую перспективу определены организация взаимных Дней культуры, а также подготовка программы сотрудничества профильных министерств на пятилетний период.

Кроме того, рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере кинематографии, а также укрепления гуманитарных межрегиональных связей.-0-

Валерий Брылев и Майя Гойкович. Фото МИД