Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении конструктивного диалога

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время рабочего визита в Швейцарию состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с вице-президентом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Иньяцио Кассиса в Республику Беларусь в феврале 2020 года. Иньяцио Кассис проинформировал о подходах швейцарской стороны к событиям в Беларуси", - говорится в сообщении.
Владимир Макей детально ознакомил собеседника с логикой действий властей Беларуси во время прошлогодних событий, проинформировал о широком общественном диалоге в нашей стране и работе по подготовке изменений Конституции.
Стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с пандемией COVID-19, региональной безопасности. Подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении конструктивного диалога на различных уровнях, скорейшем разрешении проблемных вопросов и восстановлении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений.-0-