Беларусь и Сирия готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 3 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Мохаммадом аль-Умрани. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены актуальные направления белорусско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено вопросам обмена визитами, подготовки восьмого заседания совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, дальнейшей взаимной поддержки на международной арене.

Посол Сирии выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Республикой Беларусь сирийскому народу.-0-