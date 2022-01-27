Беларусь и Сирия заинтересованы сотрудничать в строительной сфере

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сирия заинтересованы в сотрудничестве в строительной сфере. Об этом шла речь на встрече заместителя министра архитектуры и строительства Беларуси Олега Швеца и министра общественных работ и жилищного строительства Сирийской Арабской Республики Сухейля Абед аль-Латифа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минстройархитектуры.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в строительной сфере, среди которых особое внимание было уделено опыту белорусских специалистов в возведении качественного и комфортного жилья. "В прошлом году мы также встречались с представителями Сирийской Арабской Республики и обсуждали вопросы участия белорусских строителей в восстановлении территории Сирии, в том числе строительстве жилья и промышленных объектов. Сегодня можно с уверенностью говорить, что предварительное видение взаимодействия есть у двух стран и наша главная задача - предусмотреть все нюансы, которые могут появиться в ходе реализации договоренностей, когда они перейдут в практическую плоскость", - сказал Олег Швец.

Замминистра отметил, что белорусский строительный комплекс обладает большим потенциалом. В его составе организации, выполняющие весь спектр строительных услуг: от проектирования и производства строительных материалов до возведения под ключ современных и качественных объектов.

Министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абед аль-Латиф отметил, что Беларусь дружественная для Сирии страна и тот опыт в строительстве, которым она обладает, может быть применен на территории их страны. "В рамках нашего визита в Беларусь мы будем посещать различные промышленные объекты и жилые комплексы. Убежден, что по результатам рабочей поездки можно будет еще более предметно говорить о направлениях взаимодействия", - сказал Сухейль Абед аль-Латиф.

Кроме того, стороны проработали и конкретизировали ряд вопросов и обсудили проект меморандума о сотрудничестве, который, по их мнению, должен стать надежной базой для дальнейшей успешной работы. В переговорах также приняли участие представители дипломатических миссий двух стран и руководители отечественных строительных организаций.-0-