Беларусь и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере безопасности

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 4 июня во время визита в Ташкент встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив его позитивную динамику по всем направлениям.
По итогам консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран подписан протокол, закрепляющий договоренности в сфере сотрудничества, а также Меморандум о взаимопонимании между Белорусским институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана.-0-
Фото Госсекретариата Совета безопасности Беларуси
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