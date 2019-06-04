Беларусь и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере безопасности

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 4 июня во время визита в Ташкент встретился с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, отметив его позитивную динамику по всем направлениям.

По итогам консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран подписан протокол, закрепляющий договоренности в сфере сотрудничества, а также Меморандум о взаимопонимании между Белорусским институтом стратегических исследований и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана.-0-

Фото Госсекретариата Совета безопасности Беларуси