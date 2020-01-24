24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания настроены плодотворно развивать сотрудничество по всем направлениям. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Жаклин Перкинс

Наталья Кочанова отметила, что у Беларуси и Великобритании выстраиваются добрые отношения, интенсифицируется политический диалог. "Будем делать все, чтобы сотрудничество между странами плодотворно развивалось абсолютно по всем направлениям", - подчеркнула спикер, касаясь межпарламентского взаимодействия. "Парламентарии могут многое, в том числе в части интенсификации отношений, которые выстраиваются в политической, экономической плоскостях", - добавила она.

Великобритания входит в число важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси, занимая, например, второе место по объему привлеченных в экономику прямых иностранных инвестиций. В Беларуси создано 211 организаций с британским капиталом. "В дальнейшем сотрудничестве есть огромный потенциал", - считает Наталья Кочанова. Уверенности в этом добавляет и то, что у двух стран схожие приоритеты развития как в экономике, так и в социальной сфере, где упор сделан на поддержку здравоохранения, образования, защиту прав граждан.

Председатель Совета Республики напомнила о поддержке, которую оказала Великобритания Беларуси в оздоровлении детей из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов. Это помогло укреплению гуманитарных контактов. "У наших отношений есть будущее. Мы с удовлетворением это отмечаем и рассчитываем на то, что связи по всем направлениям будут углубляться, в том числе благодаря работе посла", - подытожила спикер.

Жаклин Перкинс в свою очередь также обратила внимание, что отношения между Беларусью и Великобританией поступательно развиваются. Этому способствует в числе прочего обмен визитами. В частности, посол пообещала содействовать тому, чтобы в ближайшем будущем в Минск приехали британские парламентарии.-0-

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков

Фото Оксаны Манчук