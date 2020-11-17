Беларусь и Венесуэла подтвердили стратегический характер отношений

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла подтвердили стратегический характер двусторонних отношений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
"Состоялась первая встреча прибывшего в Каракас Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем, - рассказали во внешнеполитическом ведомстве. - Собеседники подтвердили стратегический характер отношений между двумя дружественными странами".
Стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений и наметили перспективы развития взаимодействия. Акцент был сделан на необходимости поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между странами.-0-