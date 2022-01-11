Беларусь и Вьетнам обсудили перспективы развития совместных предприятий

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич посещает с рабочим визитом Вьетнам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Николай Борисевич побывал в провинции Хынгйен, где реализуются ключевые белорусско-вьетнамские проекты, включая сборочное производство грузовой техники МАЗ (ООО "СП Маз-Азия") и производство молочных продуктов из белорусского сырья ("Ау Виет Милк"). "В ходе встречи на предприятиях стороны обсудили перспективы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, возможности наращивания объемов двусторонней торговли. Были рассмотрены проблемные вопросы функционирования "МАЗ-Азия" и "Ау Виет Милк", а также обсуждены условия и перспективы дальнейшего развития предприятий", - рассказали в МИД.

С вьетнамскими партнерами достигнута договоренность о продолжении работы по формированию портфеля заказов на 2022 год.-0-