Беларусь как председатель в СНГ будет развивать международную логистику в сопряжении с "Одним поясом, одним путем"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время председательства в СНГ будет развивать международную логистику в сопряжении с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Концепция председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году предусматривает в числе приоритетов в сфере транспорта продолжение работы по повышению эффективности использования транспортных средств, транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности проектов ее развития.

"Беларусь будет содействовать развитию международных транспортных коридоров, транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе в сопряжении с инициативой Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь", - предусмотрено документом.

Наша страна намерена также способствовать созданию необходимых предпосылок для диверсификации транспортной деятельности, обеспечению интеграции транспортных систем государств - участников СНГ в европейскую и азиатскую транспортные системы, устранению барьеров на пути международных транзитных перевозок пассажиров и грузов и проведению согласованной тарифной политики.

Кроме того, предстоит активизировать работу по устранению барьеров при транзите грузов, внедрению современных информационных технологий для предварительного декларирования грузов и транспортных средств. Наша страна будет содействовать совершенствованию системы нормативного правового обеспечения сотрудничества в области транспорта, формировать условия для создания единого рынка транспортных услуг государств - участников СНГ, а также проводить работу по либерализации международных автомобильных перевозок грузов перевозчиками стран СНГ на территории Содружества, способствовать проведению цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств- участников СНГ.-0-