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Беларусь намерена усилить свою роль в развитии трансъевразийской экономической сопряженности - Дапкюнас

Политика 22.04.2019 | 18:25
Андрей Дапкюнас. Фото из архива
Андрей Дапкюнас. Фото из архива

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь" состоится в Пекине 25-27 апреля. В китайскую столицу прибудет и правительственная делегация Беларуси. В сегменте высшего уровня форума 26-27 апреля планируется участие главы белорусского государства Александра Лукашенко. Об ожиданиях Беларуси от пекинского форума корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

- Андрей Вадимович, не могли бы вы вкратце рассказать об истории инициативы "Один пояс и один путь"?

- Идея инициативы была впервые провозглашена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Ее суть состояла в объединении концепций Экономического пояса Шелкового пути (пояс автомобильных и железных дорог) и Морского Шелкового пути XXI века (путь). При этом Экономический пояс предусматривает создание трех трансъевразийских экономических коридоров: северного (из Китая через Центральную Азию, Россию и Беларусь в Европу), центрального (из Китая в Персидский залив и Средиземное море) и южного (из Китая через Южную и Юго-Восточную Азию к Индийскому океану), а Морской Шелковый путь - двух маршрутов из Китая в Тихий и Индийский океаны. Первые три года инициатива чаще называлась "Один пояс и один путь", но потом стали применять и более краткую формулу "Пояс и путь", также точно отражающую смысл.

На сегодня, по разным подсчетам, в реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь" вовлечены полторы сотни государств почти из всех регионов мира и различных международных организаций, объединений. Географический охват и бесспорная финансовая и экономическая масштабность реализуемых и планируемых в рамках инициативы проектов дают основания по праву считать ее одним из крупнейших в истории человечества.

- Каким был процесс присоединения к инициативе Беларуси?

- Беларусь в числе первых стран мира энергично поддержала инициативу китайского лидера. Примечательно, что интерес к развитию сотрудничества был взаимным. Во время своего визита в Беларусь в мае 2015 года Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Беларусь обладает уникальными преимуществами для развития Экономического пояса Шелкового пути, так как расположена одновременно в центре Европы и на Шелковом пути. Именно тогда китайский лидер высказал надежду, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в Беларуси может стать жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути.

Чуть более года спустя правительства двух стран подписали комплекс мер по совместному продвижению строительства "Пояса и пути", включивший мероприятия и проекты не только в транспортно-логистической, промышленной и инвестиционной сферах, но и в области информационно-коммуникационных технологий, а также гуманитарных контактов и сотрудничества.

Новый этап в вовлечении Беларуси в эту инициативу был ознаменован участием Президента Беларуси в Первом форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Тогда глава государства заявил о полной поддержке Беларусью инициативы как отвечающего интересам страны перспективного международного проекта.

Форумы международного сотрудничества "Пояс и путь" - это своего рода сверка часов партнерами и мозговой штурм в отношении планов дальнейшего развития инициативы для поиска наиболее эффективных новых точек роста.

На первый форум приезжали главы 29 стран. В нынешнем году ожидается участие руководителей государств и правительств уже 37 государств. Среди них руководители крупных партнеров Китая по региону: России, Индонезии, Монголии, ОАЭ и Пакистана, страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Филиппины), центральноазиатские государства (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

Бросается в глаза широкое представительство европейских государств, заинтересованных в сотрудничестве: кроме Беларуси на высшем государственном уровне в Пекине планируется участие Австрии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Сербии, Чехии и Швейцарии. А то, что на форуме в Пекине будут представлены Африканский (Египет, Кения, Эфиопия) и Латиноамериканский (Чили) регионы, подчеркивает оформляющийся глобальный характер данной инициативы.

- Программа предстоящего форума в Пекине достаточно насыщенная. Насколько активно будет задействована белорусская делегация?

- Форум в Пекине - не декларативное мероприятие. Общая его ценность в значительной степени определяется кропотливой содержательной дискуссией, как на уровне экспертов, так и на высоком уровне. Ему предшествовала серьезная работа по согласованию итогового документа форума. В качестве полноправного участника в этой работе выступала белорусская сторона.

Накануне встречи на высшем уровне пройдут двенадцать тематических подфорумов. Именно в них предполагается активное участие белорусской делегации на уровне отраслевых министров. Вопросы, вынесенные в повестку дня этих подфорумов, покрывают весь спектр многогранного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь": от политического взаимодействия и диалога местных правительств до сотрудничества в развитии инфраструктуры, в сфере торговли, финансов, от гуманитарных связей и диалога мозговых центров до проблематики борьбы с коррупцией, цифровых технологий и инноваций. Как можно догадаться, для белорусской стороны особый интерес представляет тематический подфорум "Торгово-экономические зоны сотрудничества и парки".

- В этой связи у меня очевидный вопрос: будет ли вестись разговор на форуме о развитии индустриального парка "Великий камень"?

- Парк "Великий камень" - не просто точка на географической карте "Пояса и пути" и не только ключевой элемент участия Беларуси в инициативе развития трансъевразийской экономической сопряженности. "Великий камень" - важнейшая опорная точка всей организационно-логистической схемы развития инициативы "Пояс и путь" в европейском регионе. Причина такой оценки не только в том, что, по признанию самих китайских партнеров, этот парк является крупнейшим иностранным парком, построенным Китаем в Евразийском регионе. Сегодня "Великий камень" - живое воплощение содержательного посыла инициативы "Пояс и путь". Это проявляется, например, в широте географического охвата партнеров: среди 43 резидентов, зарегистрированных в индустриальном парке под Минском, кроме китайских и белорусских компаний уже есть инвесторы и производители из Австрии, Германии, Израиля, Литвы, России и США. Это проявляется и в изначальной принципиальной ориентированности парка на прорывные современные производства, новые технологии.

Кроме того, парк "Великий камень" - это не только или даже не столько производственная зона, это прежде всего своеобразный и уникальный инкубатор передовых идей о том, как может быть обеспечена синергия между задачами организации эффективного производственного процесса с развитием устойчивой, экологически безопасной и социально эффективной урбанистической среды.

Думаю, что высокая оценка нашими китайскими партнерами значения парка "Великий камень" связана в том числе с пониманием его возможной роли как прообраза промышленно-логистических городских центров нового типа, которые могут сделать сеть "Пояса и пути" действительно устойчивой и эффективной.

- По сути, Беларусь определила для себя роль, которая выходит за рамки рядового участника процесса международного сотрудничества "Пояс и путь".

- Вы совершенно правы. Беларусь участвует в этой инициативе не только из чувства солидарности с китайскими друзьями. Как страна с открытой, экспортно ориентированной экономикой Беларусь кровно заинтересована в создании эффективной инфраструктуры - транспортной, логистической, промышленной, инвестиционной, которая способствовала бы внедрению новой, более прогрессивной и открытой модели международного сотрудничества, в полной мере задействовав существующие интеграционные связи, развивая и укрепляя их.

Именно ощущение Беларусью проекта "Пояс и путь" как своего, осознание коренного национального интереса в его трезвом и обдуманном воплощении объясняет инициативность действий страны, в разных сферах и на разных уровнях, по расширению круга единомышленников и партнеров инициативы.

В качестве наглядного примера могу привести запланированную на 29-30 апреля международную конференцию в Минске Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Пояс и путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". Группа из 24 государств - членов ОБСЕ была создана два года назад и представляет собой платформу для расширения межпарламентского диалога по развитию экономических и торговых связей. Предстоящая конференция - прямой вклад Беларуси в расширение глобальной поддержки инициативы "Пояс и путь".

Сразу после окончания II Европейских игр 2 июля в "Великом камне" пройдет инициированный Беларусью первый международный форум для обобщения и распространения уникального опыта развития индустриального парка. Надеюсь, широкий круг заинтересованных участников и прагматичная ориентированность программы форума позволят ему выработать ценные практические рекомендации для дальнейшего развития парка "Великий камень" как символического центра усилий Беларуси по поддержке и развитию концепции "Пояса и пути".

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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