Беларусь нацелена укреплять межпарламентское сотрудничество с Северной Европой - Воронецкий

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена укреплять межпарламентское сотрудничество со странами Северной Европы и субрегиональными организациями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального собрания по осуществлению контактов с Парламентской конференцией Балтийского моря (ПКБМ) Валерий Воронецкий.

По приглашению председателя Парламентской конференции Балтийского моря Йородда Асфьеля парламентарий принимает участие в 28-й сессии ПКБМ, которая проходит 25-27 августа в Осло (Норвегия). "Цель - дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества со странами северной Европы и субрегиональными организациями", - отметил Валерий Воронецкий.

На конференции обсуждаются вопросы расширения сотрудничества в регионе, взаимодействия в Совете государств Балтийского моря. В центре внимания также устойчивое экологическое и социально-экономическое развитие, партнерство в сфере здравоохранения и социального обеспечения в Северном измерении, развитие рынка труда и занятости, миграции и интеграции в регионе и другие темы, рассказал депутат.

"Участие в Парламентской конференции - элемент активного взаимодействия Беларуси с ПКБМ", - подчеркнул Валерий Воронецкий. Ранее в этом году посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик встретился с председателем ПКБМ и руководством секретариата Конференции. В июне прошел очередной круглый стол по взаимодействию с Беларусью, который традиционно проводится в ПКБМ, напомнил депутат.

Как сообщалось, планируется, что в конференции примут участие парламентарии и эксперты из стран региона Балтийского моря.

Парламентская конференция Балтийского моря основана в 1991 году. Ее цель - развитие сотрудничества между парламентами региона Балтийского моря. Постоянными участниками являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также пять межпарламентских организаций (Балтийская ассамблея, Европейский парламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Северный совет). Еще 27 организаций обладают в ПКБМ статусом наблюдателя. Как сообщалось, получить статус наблюдателя в ПКБМ намерена и Беларусь.

Северное измерение (СИ) - совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, разработанная в 1999 году и пролонгированная в 2006-м. Беларусь участвует в практических аспектах сотрудничества в СИ.-0-